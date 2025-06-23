МАГАТЕ вимагає доступу до ядерних об'єктів Ірану після атак США

Як повідомляє засідання Ради безпеки ООН у YouTube

Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), підкреслив необхідність допуску інспекторів до ядерних об’єктів в Ірані, які зазнали атак, для оцінки рівня забруднення. Цю інформацію він озвучив під час засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане у зв’язку з ударами США по трьох ядерних об’єктах в Ірані.

Гроссі акцентував увагу на важливості припинення вогню для проведення роботи експертів. Він також висловив готовність терміново виїхати для обстеження цих об’єктів.

За його словами, Іран повідомив МАГАТЕ, що на жодному з атакованих об’єктів не було зафіксовано підвищення рівня радіації. Проте, наразі неможливо оцінити можливі підземні пошкодження на ядерному майданчику у Фордо.

МАГАТЕ продовжує моніторинг ситуації і планує провести спеціальну сесію 23 червня у Відні, додав Гроссі.

Атака США на ядерні об’єкти в Ірані

У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану. Він зазначив, що атаковані об’єкти були “повністю знищені”.

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних ініціатив з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив вдячність Трампу за проведені удари.

Іран, у свою чергу, запевнив, що суттєвих пошкоджень на об’єктах не сталося, оскільки матеріали були евакуйовані заздалегідь. Міністерство закордонних справ країни назвало атаки США порушенням Статуту ООН та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підкресливши право на самооборону та попередивши, що США “отримають відповідь”.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були під прицілом Ізраїлю з початку атак на Іран 13 червня 2025 року.