МАГАТЕ залишило Іран після атак США на ядерні об'єкти

Як повідомляє Twitter-акаунт МАГАТЕ @iaeaorg

4 липня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) покинули Іран, де вони перебували під час повітряних атак США на ядерні об’єкти. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у соціальній мережі Х.

“Сьогодні команда інспекторів МАГАТЕ безпечно виїхала з Ірану, повертаючись до штаб-квартири Агентства у Відні, після перебування в Тегерані протягом нещодавнього військового конфлікту.”

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив важливість термінового обговорення з Іраном умов для відновлення діяльності агентства в країні, що є необхідною для моніторингу та верифікації ядерних об’єктів.

Нагадаємо, що наприкінці червня парламент Ірану ухвалив рішення про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Після цього Гроссі висловив занепокоєння, що Тегеран може відновити збагачення урану протягом кількох місяців, незважаючи на пошкодження ядерних об’єктів внаслідок атак США та Ізраїлю.

2 липня президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ.

Атака США на ядерні об’єкти в Ірані

В ніч на 22 червня американські військові завдали удару по трьом ядерним об’єктам в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, зазначивши, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Трамп також попередив, що у разі відмови Тегерана від миру, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці дії.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

19 червня у Білому домі зазначили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були під прицілом Ізраїлю з початку атак на Іран 13 червня 2025 року.

Відповідь Ірану на удари

У відповідь на атаки США, 23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході. За інформацією ізраїльського чиновника, щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару, а одна – в бік Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що протиповітряна оборона змогла перехопити ракети, які були націлені на авіабазу Аль-Удейд, найбільший військовий об’єкт США в регіоні, розташований через Перську затоку від Ірану.

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет по американській базі у Катар, назвавши це “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” та “ефективно відбили”. Він також зазначив, що ніхто з американських військових не постраждав.