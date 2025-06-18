Військові дії Ізраїлю ускладнили контроль МАГАТЕ над ураном в Ірані

Як повідомляє медіа Bloomberg

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) втратило можливість контролювати запаси високозбагаченого урану в Ірані через постійні військові дії з боку Ізраїлю, які ускладнюють роботу інспекторів. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

На сьогодні Іран має 409 кг високозбагаченого урану, що достатньо для виготовлення приблизно десяти ядерних боєголовок. МАГАТЕ планувало задокументувати та опечатати ядерний об’єкт у місті Ісфахан, де зберігається цей уран. Проте генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що точне місцезнаходження цих запасів наразі невідоме.

Іран також попередив МАГАТЕ про можливість переміщення урану у разі ізраїльського нападу.

“У воєнний час усі ядерні об’єкти закриті. Жодні інспекції, жодна нормальна діяльність не можуть відбуватися.” – Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ

Хоча Іран повідомив про можливість переміщення урану з об’єкта в Ісфахані, він не надав жодних деталей щодо цього процесу. Рафаель Гроссі підкреслив:

“Ми не знаємо, якими будуть ці додаткові захисні заходи. Іран усвідомлює, що цей запас має знаходитися під постійним наглядом МАГАТЕ.” – Рафаель Гроссі

Він також наголосив, що спроба вивезти уран з ядерного об’єкта буде серйозним порушенням зобов’язань Ірану за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Раніше стало відомо, що парламент Ірану готує законопроєкт, який може призвести до виходу країни з цього договору, ратифікованого ще у 1970 році.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках об’єктів, пов’язаних із збагаченням урану та військовими спорудами. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури, заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей Ірану.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство. Після ударів низка країн закрила свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, тоді як Іран запевняє, що серйозних пошкоджень зазнали лише незначні об’єкти. У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території.

13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази. На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських ударів, однак Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.