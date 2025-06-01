МАГАТЕ виявило зростання уранових запасів Ірану, що загрожують ядерною зброєю

Про це повідомляє Bloomberg.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оприлюднило інформацію про значне збільшення запасів урану в Ірані, що наближається до збройового рівня, за останні три місяці. У доповіді, опублікованій 31 травня, зазначається, що ці запаси можуть бути використані для виготовлення приблизно десяти ядерних бомб. Також в документі йдеться про те, що Тегеран не повідомив про ядерні матеріали та діяльність у трьох незаявлених локаціях.

МАГАТЕ підкреслило, що не може підтвердити мирний характер ядерної програми Ірану, що викликало різку реакцію з боку Тегерану.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді 1 червня у своєму листі спростував звинувачення агентства, охарактеризувавши їх як “сфабриковані дані, надані сіоністським режимом”, а також “непідтверджені звинувачення” з політичним підтекстом.

“Іран не прагне отримати ядерну зброю і не володіє жодними незадекларованими ядерними матеріалами чи діяльністю. Доки ядерна діяльність країни перебуває під моніторингом МАГАТЕ, немає причин для занепокоєння.” – Казем Гарібабаді

Після публікації звіту ООН міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, закликаючи врахувати реалії ситуації. Він також попередив, що Тегеран відреагує на будь-які неправомірні дії з боку європейських країн.

Згідно з інформацією Bloomberg, наприкінці червня Рада керівників ООН планує провести засідання, на якому доповідь МАГАТЕ може стати основою для резолюції, що звинувачує Іран у порушенні ядерних зобов’язань.

Ця суперечка виникла на фоні триваючих переговорів за посередництва Оману між Тегераном і Вашингтоном, які спрямовані на досягнення нової угоди щодо ядерної програми Ірану.