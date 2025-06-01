МАГАТЕ виявило зростання уранових запасів Ірану, що загрожують ядерною зброєю

Про це повідомляє Bloomberg.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оприлюднило інформацію про значне збільшення запасів урану в Ірані, що наближається до збройового рівня, за останні три місяці. У доповіді, опублікованій 31 травня, зазначається, що ці запаси можуть бути використані для виготовлення приблизно десяти ядерних бомб. Також в документі йдеться про те, що Тегеран не повідомив про ядерні матеріали та діяльність у трьох незаявлених локаціях.
МАГАТЕ підкреслило, що не може підтвердити мирний характер ядерної програми Ірану, що викликало різку реакцію з боку Тегерану.
Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді 1 червня у своєму листі спростував звинувачення агентства, охарактеризувавши їх як “сфабриковані дані, надані сіоністським режимом”, а також “непідтверджені звинувачення” з політичним підтекстом.
“Іран не прагне отримати ядерну зброю і не володіє жодними незадекларованими ядерними матеріалами чи діяльністю. Доки ядерна діяльність країни перебуває під моніторингом МАГАТЕ, немає причин для занепокоєння.”
Після публікації звіту ООН міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, закликаючи врахувати реалії ситуації. Він також попередив, що Тегеран відреагує на будь-які неправомірні дії з боку європейських країн.
Згідно з інформацією Bloomberg, наприкінці червня Рада керівників ООН планує провести засідання, на якому доповідь МАГАТЕ може стати основою для резолюції, що звинувачує Іран у порушенні ядерних зобов’язань.
Ця суперечка виникла на фоні триваючих переговорів за посередництва Оману між Тегераном і Вашингтоном, які спрямовані на досягнення нової угоди щодо ядерної програми Ірану.