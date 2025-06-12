МАГАТЕ підтверджує: перезапуск реакторів Запорізької АЕС можливий лише після повернення контролю Україні

Відповідну спільну заяву сьогодні, 12 червня, зробили представники 48 держав-членів на засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомили в Міністерстві енергетики України

Перезапуск реакторів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка наразі перебуває під тимчасовою окупацією, можливий лише після того, як станція повернеться під контроль України. Цю важливу заяву зробили представники 48 держав-членів на засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 12 червня 2025 року, про що повідомило Міністерство енергетики України.

У повідомленні Міненерго зазначено:

“На засіданні Ради керуючих МАГАТЕ зачитали спільну заяву 48 держав-членів. Держави-члени підтвердили повну підтримку постійним зусиллям агентства щодо забезпечення ядерної безпеки та захищеності в Україні.” – Міністерство енергетики України

У спільній заяві акцентується на кількох ключових моментах:

усі реактори на ЗАЕС повинні залишатися в режимі холодної зупинки;

держави-члени рішуче відкидають будь-які спроби розглядати короткостроковий перезапуск реакторів;

перезапуск можливий лише після повернення об’єкта під легітимний контроль українського регулятора;

Росія повинна терміново припинити дії, які заважають ротації місії МАГАТЕ на ЗАЕС;

місія МАГАТЕ має отримати повний доступ до всіх зон для оцінки ядерної безпеки;

Росію закликають вивести весь несанкціонований військовий персонал з території ЗАЕС.

Країни-члени МАГАТЕ також підкреслили важливість продовження всебічної підтримки України в сфері ядерної безпеки.

Раніше голова “Росатому” Олексій Ліхачов звернувся до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з проханням стати посередником між США та РФ щодо американського ядерного палива, яке зберігається на тимчасово захопленій ЗАЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається напруженою: російські війська захопили станцію 4 березня 2022 року під час боїв за Енергодар. Відтоді об’єкт контролюється російською компанією “Росатом”, а український персонал змушений працювати під контролем окупантів, які примушують їх отримувати російське громадянство та підписувати контракти з “Росатомом”.

Військова присутність РФ на станції порушує міжнародні норми безпеки: 21 липня 2022 року до машинної зали енергоблока №1 була переміщена важка військова техніка та зброя.

Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС 1 вересня 2022 року і з того часу регулярно проводить ротації експертів для моніторингу ситуації. Станом на грудень 2023 року відбулося вже 15 ротацій.

Внаслідок дій окупантів Запорізька АЕС зазнала збитків на суму близько 30 мільярдів гривень, а недоотримана вигода “Енергоатома” становить понад 167 мільярдів гривень.