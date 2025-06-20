МАГАТЕ попереджає про радіологічні ризики через атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану

Про це повідомив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо потенційної небезпеки радіологічного викиду в Ірані. Це сталося на фоні атак Ізраїлю на ядерні об’єкти країни, які розпочалися 13 червня. Про це повідомив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час засідання Ради безпеки ООН.

Гроссі зазначив, що внаслідок недавнього нападу на ядерний об’єкт в Ісфахані було пошкоджено чотири будівлі, проте рівень радіації за межами майданчика залишився в межах норми.

“Рівень радіоактивності за межами об’єкта ‘Натанз’ залишився незмінним і знаходиться на нормальному рівні, що свідчить про відсутність зовнішнього радіологічного впливу на населення і навколишнє середовище. Однак на території об’єкта в Натанзі спостерігається як радіологічне, так і хімічне забруднення. Цілком можливо, що ізотопи урану розсіяні всередині об’єкта.” – Рафаель Гроссі

Щодо ядерного об’єкта Фордо, де Іран проводить збагачення урану, МАГАТЕ не отримало інформації про його пошкодження. Водночас Ізраїль не має достатніх можливостей для знищення цього об’єкта, оскільки він розташований глибоко під землею.

19 червня Ізраїль завдав удару по дослідницькому реактору на важкій воді в Хондабі. Оскільки реактор не працював і не містив ядерних матеріалів, радіологічних наслідків не очікується. Також постраждав сусідній завод з виробництва важкої води, але загрози для радіації немає.

“Оскільки реактор не працював і не містив ядерних матеріалів, радіологічних наслідків не очікується. За оцінками, сусідній завод з виробництва важкої води також зазнав удару. Радіологічних наслідків також не очікується.” – Рафаель Гроссі

Гроссі також підкреслив важливість захисту Бушерської атомної електростанції, попередивши, що будь-яке пряме влучання по АЕС може призвести до значного викиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

“Це діюча атомна електростанція, і, як така, вона містить тисячі кілограмів ядерних матеріалів. У разі нападу на Бушерську атомну електростанцію пряме влучання призвело б до дуже високого викиду радіоактивності в навколишнє середовище. Аналогічно, влучання, що виведе з ладу лише дві лінії електропостачання станції, може спричинити розплавлення активної зони реактора, що призведе до високого рівня викиду радіоактивності в навколишнє середовище.” – Рафаель Гроссі

Раніше МАГАТЕ повідомляло про труднощі з перевіркою запасів збагаченого урану в Ірані через постійні військові дії, які заважають інспекторам виконувати свої обов’язки.

Атаки Ізраїлю на Іран почалися в ніч на 13 червня, коли Армія оборони Ізраїлю провела повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по численних об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та військовою інфраструктурою.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто повного виконання поставлених завдань.

Внаслідок атак загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ударів низка країн закрила свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо безпеки ядерних об’єктів Ірану.

Іран заперечує серйозні пошкодження своїх ядерних об’єктів і у відповідь на атаки Ізраїлю запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до ударів, проте Вашингтон відкинув ці звинувачення і закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.