Вчасна оплата інтернету — це не лише питання зручності, а й необхідність. Без стабільного доступу до мережі складно уявити повсякденне життя, особливо в умовах швидких змін і цифровізації. Якщо ви шукаєте простий та зручний спосіб оплатити інтернет "Укртелеком", скористайтеся зручними функціями Portmone. Для цього знадобиться лише смартфон або ноутбук і банківська картка з необхідною сумою на балансі. Детальніше — в статті.

Інтернет від “Укртелеком”: що важливо знати

“Укртелеком” — один з лідерів телекомунікаційної галузі України, що надає широкий спектр послуг зв’язку для приватних осіб і бізнесу по всій країні. Компанія надає доступ до телефонії, інтернету і телебачення, впроваджуючи та розвиваючи сучасні технології у сфері електронних комунікаційних послуг. Залежно від своїх потреб інтернет-користувачі можуть обрати різноманітні тарифні плани: від базового пакета для легкого серфінгу у всесвітній мережі до швидкісного — для роботи з великими обсягами даних і онлайн-ігр. Послуги надаються через оптичні мережі, що гарантують високу швидкість передачі даних і стабільне з’єднання.

Оплачуючи інтернет вчасно, ви забезпечуєте собі безперервний доступ до можливостей, які надає цифровий світ. Сьогодні оплатити послуги “Укртелеком” за номером телефону або особистого рахунку можна навіть не виходячи з дому. Одним з найпростіших способів здійснити переказ коштів на рахунок провайдера є використання можливостей платформи Portmone.

Portmone: зручний онлайн-майданчик для швидких оплат

Завдяки простому і зрозумілому інтерфейсу та підказкам здійснити платіж через Portmone без зусиль зможуть навіть новачки.

Для здійснення оплати за номером телефону знадобиться зробити наступне:

У головному меню на сайті вибрати категорію “Інтернет”. На наступній сторінці зі списку компаній вибрати пункт “Укртелеком (за номером телефону)”. Для більш точного та швидкого пошуку можна попередньо обрати свою область із запропонованого списку. Далі — вказати номер телефону, що має складатися з 9 цифр (без +380). Натисніть кнопку “Оплатити”. Перевірте суму до сплати на сторінці, що відкрилася. Якщо ви здійснюєте транзакцію без авторизації на платформі, введіть email. Наостанок потрібно вказати реквізити банківської картки та підтвердити платіж.

Після здійснення успішної транзакції на електронну пошту буде відправлено квитанцію, що є підтвердженням внесення плати за послуги оператора. Якщо ви платили за інтернет після авторизації на Portmone, цей документ автоматично збережеться в особистому кабінеті. Зауважте, що комісія під час поповнення відсутня.

До речі, за допомогою Portmone можна розрахуватися не тільки за інтернет, телебачення і телефонію, а й за комуналку, охорону тощо. Щоб пришвидшити процес і сплачувати за всі домашні послуги натисканням однієї кнопки, створіть шаблон і додайте його до адреси. Використовуючи сучасні платіжні інструменти, ви заощаджуєте час і можете не хвилюватися щодо безпеки конфіденційної інформації.