Інтернет від “Укртелеком”: що важливо знати
“Укртелеком” — один з лідерів телекомунікаційної галузі України, що надає широкий спектр послуг зв’язку для приватних осіб і бізнесу по всій країні. Компанія надає доступ до телефонії, інтернету і телебачення, впроваджуючи та розвиваючи сучасні технології у сфері електронних комунікаційних послуг. Залежно від своїх потреб інтернет-користувачі можуть обрати різноманітні тарифні плани: від базового пакета для легкого серфінгу у всесвітній мережі до швидкісного — для роботи з великими обсягами даних і онлайн-ігр. Послуги надаються через оптичні мережі, що гарантують високу швидкість передачі даних і стабільне з’єднання.
Оплачуючи інтернет вчасно, ви забезпечуєте собі безперервний доступ до можливостей, які надає цифровий світ. Сьогодні оплатити послуги “Укртелеком” за номером телефону або особистого рахунку можна навіть не виходячи з дому. Одним з найпростіших способів здійснити переказ коштів на рахунок провайдера є використання можливостей платформи Portmone.
Portmone: зручний онлайн-майданчик для швидких оплат
Завдяки простому і зрозумілому інтерфейсу та підказкам здійснити платіж через Portmone без зусиль зможуть навіть новачки.
Для здійснення оплати за номером телефону знадобиться зробити наступне:
- У головному меню на сайті вибрати категорію “Інтернет”.
- На наступній сторінці зі списку компаній вибрати пункт “Укртелеком (за номером телефону)”. Для більш точного та швидкого пошуку можна попередньо обрати свою область із запропонованого списку.
- Далі — вказати номер телефону, що має складатися з 9 цифр (без +380).
- Натисніть кнопку “Оплатити”. Перевірте суму до сплати на сторінці, що відкрилася. Якщо ви здійснюєте транзакцію без авторизації на платформі, введіть email.
- Наостанок потрібно вказати реквізити банківської картки та підтвердити платіж.
Після здійснення успішної транзакції на електронну пошту буде відправлено квитанцію, що є підтвердженням внесення плати за послуги оператора. Якщо ви платили за інтернет після авторизації на Portmone, цей документ автоматично збережеться в особистому кабінеті. Зауважте, що комісія під час поповнення відсутня.
До речі, за допомогою Portmone можна розрахуватися не тільки за інтернет, телебачення і телефонію, а й за комуналку, охорону тощо. Щоб пришвидшити процес і сплачувати за всі домашні послуги натисканням однієї кнопки, створіть шаблон і додайте його до адреси. Використовуючи сучасні платіжні інструменти, ви заощаджуєте час і можете не хвилюватися щодо безпеки конфіденційної інформації.