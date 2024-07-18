Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що з 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень.

Найбільші обмеження будуть застосовувати з 9:00 до 23:00 — три черги відключень одночасно. Зауважимо, що це менше, ніж у четвер (з 08:00 до 22:00 діяло 4 черги).

Водночас у ДТЕК пишуть, що у місті Київ, Київській області, на Одещині, Донеччині, та Дніпропетровщині існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 9:00 до 23:00.