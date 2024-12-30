Хоссейн Шамхані, пов’язаний із російськими нафтовими та оборонними угодами, використав громадянство за інвестиції для інтеграції в міжнародні банки, спираючись на зв’язки в Москві, ОАЕ та Вашингтоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

На мальовничих берегах Домініки, острова в Карибському морі, стоять незавершені розкішні готелі, а неподалік будується нова марина для супер’яхт. Це наслідки програми «громадянство за інвестиції» (CBI), яку держава запустила ще три десятиліття тому, пропонуючи паспорти іноземцям в обмін на значні інвестиції.

Серед клієнтів цієї програми опинився і Хоссейн Шамхані — керівник бізнес-імперії, яка бере участь у стратегічних нафтових та збройних угодах для Тегерана та Москви. За даними джерел, він також очолює хедж-фонд, який працює в провідних фінансових центрах світу.

“Програма CBI Домініки дозволяє отримати громадянство без фізичної присутності на острові, і угоди часто укладаються через приватних брокерів у Дубаї”, – каже Крістін Сурак, професорка Лондонської школи економіки.

Отримавши паспорти Домініки, Шамхані та його команда використали їх для отримання другого громадянства у країнах ЄС, зокрема на Мальті та Кіпрі. Це дозволило їм пройти перевірки у великих банках, які інакше могли б запідозрити зв’язки з санкційними структурами.

“Це червона доріжка до Європи”, – коментує колишня депутатка Європарламенту Софі Ін’т Вельд, виступаючи за заборону таких програм.

Програма Домініки стала стартовим майданчиком для перетворення Admiral Group Шамхані на багатомільярдну бізнес-імперію. Однак, для забезпечення її функціонування, знадобилися союзники в Еміратах, Вашингтоні та навіть серед іранських спецслужб.

“Санкції проти Ірану, навпаки, сприяли концентрації стратегічних галузей в руках політичної еліти”, – зазначає Алі Ваез з Міжнародної кризової групи.

Шамхані, користуючись зв’язками батька — колишнього міністра оборони Ірану та радника Верховного лідера, — зумів захистити свій бізнес навіть під тиском американських санкцій.

У Вашингтоні Шамхані вдалося організувати кампанію із впливу, звернувшись до відомих лобістських компаній, таких як Qorvis. Це дозволило захистити деякі його структури від регуляторних санкцій.

“Наші санкції не такі масштабні, як мали б бути”, – сказав Джон Болтон, колишній радник з питань національної безпеки США.

Попри зростаючий тиск, бізнес Шамхані залишався прибутковим до 2024 року. Але після розслідувань у США та Великобританії він почав переводити активи в нерухомість у Дубаї.

Ця історія ілюструє, як політично пов’язані особи можуть обходити санкції, використовуючи програми громадянства за інвестиції та складні мережі фінансових операцій.