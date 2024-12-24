На світанку 24 лютого 2022 року Sunday Adelaja, 57-річний нігерієць, прокинувся від вибухів у місті Ірпінь, неподалік Києва. Разом із дружиною та кількома студентами, які жили в їхньому будинку, він покинув Україну, прагнучи врятуватися від російського вторгнення. Вони вирушили до польського кордону, залишивши позаду не лише дім, а й засновану ним церкву "Посольство Благословенного Царства Божого для Всіх Народів". Ця євангельська організація об'єднала понад 100 тисяч віруючих в Україні та мільйони за її межами.

Про це повідомляє The Economist.

“Влади країни застерегли мене, що я у списку на знищення”, – розповів пастор, додаючи, що російська агресія стала і його особистою боротьбою, і боротьбою усього світу.

Попри видатну роль у релігійному житті України, Adelaja залишився неоднозначною фігурою. Десять років тому його звинуватили у причетності до пірамідальної фінансової схеми King’s Capital, яка призвела до значних втрат багатьох його прихожан. Втім, сам пастор заперечує звинувачення, стверджуючи, що це була спроба політичних опонентів зруйнувати його репутацію.

“Якби я мав до цього відношення, я не жив би у вигнанні в Брюсселі, а насолоджувався б статками”, – стверджує Adelaja.

За його словами, навіть його дружина втратила кошти через цю схему. Суд не визнав пастора винним, а справи вийшли за межі строків давності.

Історія Sunday Adelaja — це подорож від бідного нігерійського села Ідоміла до побудови однієї з найбільших євангельських церков у Європі. Пастор, який приїхав до СРСР на стипендію для навчання журналістики, вперше почав проводити підпільні біблійні уроки ще в Білорусі. Переїхавши в Україну на початку 1990-х, він започаткував церкву, яка в 2000-х роках мала понад 25 тисяч прихожан у Києві.

“Багато викинутих з життя людей знайшли у нас спокій”, – згадує Наташа Потопаєва, яка звернулася до церкви через проблему алкоголізму.

Його служби стали популярними завдяки емоційності, “диво-зціленням” і яскравим виступам. Політики також помічали вплив церкви: серед її прихожан були навіть прем’єр-міністри. У 2004 році організація брала активну участь у Помаранчевій революції.

Разом із популярністю прийшла і критика. Українські та російські православні діячі називали Adelaja “загрозою”. У Росії його звинувачували в іноземному втручанні й закривали філії церкви. А звинувачення у шахрайстві стали одним із головних ударів, які вплинули на зменшення кількості прихожан і закриття багатьох філій у 2010-х роках.

“Ми залишили боротьбу. Проте пастор досі нас заперечує”, – говорить Надія Занюк, одна з жертв King’s Capital.

Сьогодні Adelaja живе в Брюсселі, де веде скромний спосіб життя. Він говорить про плани повернення до Африки, щоб змінити життя майбутніх поколінь. “Я хочу дати кожній африканській дитині шанс на життя”, – стверджує пастор.

Зараз його думки зосереджені на тому, щоб підтримати африканців та розповісти їм про небезпеку російського імперіалізму. У своїй місії Adelaja прагне виправити помилки, допущені іншими пасторами, які ганьблять репутацію п’ятидесятництва.

Як зазначає сам пастор, повернення на батьківщину буде легшим завданням, ніж шлях, який він уже подолав, адже він здолав шлях від бідності в Нігерії до впливової фігури в Україні.