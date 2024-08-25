За тиждень з 18 по 25 серпня групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) розмінували та перевірили територію загальною площею 2383,63 гектара.

Про це повідомляє пресслужба відомства на сторінці у Facebook.

“За тиждень фахівці ДССТ обстежили та очистили від вибухонебезпечних предметів територію, яка дорівнює площі міста Конотоп! З 18 по 25 серпня групи розмінування вилучили та знешкодили 1383 вибухонебезпечних предметів. Розмінували та перевірили територію загальною площею 2383,63 гектарів”, — йдеться у дописі.

Зазначається, що найбільше вибухонебезпечних предметів вилучено на Херсонщині — 666 одиниць.

Всього від початку широкомасштабної агресії Росії підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 185 739 вибухонебезпечних предметів, розміновано (перевірено) територію площею 126 998,57 гектарів, зокрема:

Автомобільних доріг — 914,28 км

Акваторії — 25,51 га

Залізничних колій — 2639,34 км

Лінії електромереж — 492,81 км

Газогонів — 82,06 км

Територій житлового призначення — 376,11 га

Сільськогосподарських земель — 122620,48 га.

Фахівці закликають неухильно дотримуватись правил мінної безпеки та не ігнорувати маркування у вигляді спеціальних стрічок із написами: “Небезпечно міни!”, “Стоп міни!” або червоних прапорців у землі.