Про це повідомляє пресслужба відомства на сторінці у Facebook.
“За тиждень фахівці ДССТ обстежили та очистили від вибухонебезпечних предметів територію, яка дорівнює площі міста Конотоп! З 18 по 25 серпня групи розмінування вилучили та знешкодили 1383 вибухонебезпечних предметів. Розмінували та перевірили територію загальною площею 2383,63 гектарів”, — йдеться у дописі.
Зазначається, що найбільше вибухонебезпечних предметів вилучено на Херсонщині — 666 одиниць.
Всього від початку широкомасштабної агресії Росії підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 185 739 вибухонебезпечних предметів, розміновано (перевірено) територію площею 126 998,57 гектарів, зокрема:
- Автомобільних доріг — 914,28 км
- Акваторії — 25,51 га
- Залізничних колій — 2639,34 км
- Лінії електромереж — 492,81 км
- Газогонів — 82,06 км
- Територій житлового призначення — 376,11 га
- Сільськогосподарських земель — 122620,48 га.
Фахівці закликають неухильно дотримуватись правил мінної безпеки та не ігнорувати маркування у вигляді спеціальних стрічок із написами: “Небезпечно міни!”, “Стоп міни!” або червоних прапорців у землі.
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