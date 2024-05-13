Як порівняти з минулим роком, доходи Росії від газу та нафти зросли на 82%

Про це пише російське видання “Комерсантъ”, посилаючись на Міністерство фінансів РФ.
У відомстві зростання доходів пояснюють високими цінами на нафту, а також покриттям недостачі нафтогазових прибутків коштом “Фонду національного добробуту”.
Як пише видання, надходження оборотних податків, включно з ПДВ, за підсумками січня-квітня зросли на 25,4% до рівня минулого року.
У квітні нафтогазові доходи російського федерального бюджету третій місяць поспіль перевищили базовий рівень і склали 1,229 трильйон рублів. Рівень з цього року визначається з ціни відсікання нафти в 60 дол за барель, що встановлений державами Заходу у відповідь на російську агресію як “стеля цін” – на квітень його визначив Мінфін Росіїї у 1,152 трильйон рублів.
- Через удар українського дрону по НПЗ у Калузької області РФ в ніч проти 10 травня стався витік п’яти тонн нафти, — ЗМІ
- Єврокомісар Сімсон: Євросоюз готовий повністю відмовитися від російського газу
- Рекорд дальності у 1500 км: удар по НПЗ у Башкирії був здійснений дроном СБУ