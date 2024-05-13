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12 травня

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Як порівняти з минулим роком, доходи Росії від газу та нафти зросли на 82%

Енергетичні доходи російського бюджету за чотири місяці цьогоріч становили 4,157 трильйон рублів — це на 82% більше, як порівняти з аналогічним періодом торік. При цьому в російському Мінфіні повідомили, що використовували кошти "ФНД" для покриття недостачі прибутків.

Понеділок, 13 травня 2024, 15:50

Про це пише російське видання “Комерсантъ”, посилаючись на Міністерство фінансів РФ.

У відомстві зростання доходів пояснюють високими цінами на нафту, а також покриттям недостачі нафтогазових прибутків коштом “Фонду національного добробуту”.

Як пише видання, надходження оборотних податків, включно з ПДВ, за підсумками січня-квітня зросли на 25,4% до рівня минулого року.

У квітні нафтогазові доходи російського федерального бюджету третій місяць поспіль перевищили базовий рівень і склали 1,229 трильйон рублів. Рівень з цього року визначається з ціни відсікання нафти в 60 дол за барель, що встановлений державами Заходу у відповідь на російську агресію як “стеля цін” – на квітень його визначив Мінфін Росіїї у 1,152 трильйон рублів.

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Теги: нафта з РФ, російський газ, російсько-українська війна - наслідки, Росія

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