Журналістка “Межі” Олександра Ткаченко ходила вулицями столиці та цікавилася думкою пересічних киян на майбутню подію й дізнавалася, чи варто взагалі проводити подібні заходи. Здебільшого люди схвально реагували на ЛГБТК-парад та підтримували учасників.

“Ви знаєте, я не проти цього, я взагалі то тільки підтримую, тому що я за любов, за кохання І якщо це буде в руслі саме такого прояву себе, прояву саме любові до того, що немає дискримінації, то це тільки за”, — сказала молода жінка. Після цього вона звернула увагу на свою доньку-підлітка, яка стояла поруч. Жінка запевнила, що її донечка також розділяє такі погляди.

“Я сама бісексуалка. Я ставлюся дуже добре. Це потрібно робити, і в Україні тим більше”, — додала її донька.

“Не має якоїсь негативної чи позитивної думки. Це щось, що має розвиватися. В Україні, мені здається, не так активно розвивається, але стосовно того, чи це доречно, то якщо на це не йдуть ніякі кошти, якщо це тільки ініціатива людей для яких це важливо, то я думаю, чому б й ні. Мені здається, що в армії наразі достатньо багато представників ЛГБТ-спільноти, тому й why not?”, — так відповідає молода дівчина.

“Взагалі то схвалюю. Чому? Тому що кожен має право на рівні права, я так вважаю. Ці люди в принципі Бог створив такими і вони повинні мати рівні права, як всі інші. Тому я це підтримую”, — сказав чоловік.

“Відношуся максимально лояльно. Мені дуже приємно, що ці люди можуть радіти і якось позиціювати свою думку”, — відповів молодий хлопец.