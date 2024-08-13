13 серпня залізничний вокзал Києва зустрічав наших спортсменів після Олімпійських ігор в Парижі. Близько півсотні людей з квітами та ще стільки ж, які просто хотіли зустріти та потиснути руку нашим чемпіонам прямо на пероні вокзалу.

До Києва з Парижу сьогодні повернулися чотири срібні призери:

Парвіз Насібов (греко-римська боротьба),

Ірина Коляденко (вільна боротьба),

Людмила Лузан й Анастасія Рибачок (веслування на каное).

З бронзових призерів додому з Франції повернувся Жан Беленюк (греко-римська боротьба).

Підтримати та зустріти спортсменів прийшла і найтитулованіша олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Фехтувальниця розповіла про те, що хоче виставити на аукціон свою переможну шаблю. Цю ідею їй запропонував втілити у життя Сергій Притула, вона ж не думаючи погодилась.

“Це той момент, коли через медіа, через Олімпійські ігри, через наші перемоги ми можемо максимально допомогти нашим Збройним Силам України”, — каже спортсменка.

Після теплої зустрічі олімпійці разом з вболівальниками завершили її гімном України.

Нагадаємо, Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 12 медалей — 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Україна зайняла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024, показавши найкращий результат за останні 12 років.