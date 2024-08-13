До Києва з Парижу сьогодні повернулися чотири срібні призери: 

  • Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), 
  • Ірина Коляденко (вільна боротьба), 
  • Людмила Лузан й Анастасія Рибачок (веслування на каное).

З бронзових призерів додому з Франції повернувся Жан Беленюк (греко-римська боротьба). 

Підтримати та зустріти спортсменів прийшла і найтитулованіша  олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Фехтувальниця розповіла про те, що хоче виставити на аукціон свою переможну шаблю. Цю ідею їй запропонував втілити у життя  Сергій Притула, вона ж не думаючи погодилась. 

“Це той момент, коли через медіа, через Олімпійські ігри, через наші перемоги ми можемо максимально допомогти нашим Збройним Силам України”, — каже спортсменка. 

Після теплої зустрічі олімпійці разом з вболівальниками завершили її гімном України. 

Нагадаємо, Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 12 медалей — 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Україна зайняла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024, показавши найкращий результат за останні 12 років. 

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