До Києва з Парижу сьогодні повернулися чотири срібні призери:
- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба),
- Ірина Коляденко (вільна боротьба),
- Людмила Лузан й Анастасія Рибачок (веслування на каное).
З бронзових призерів додому з Франції повернувся Жан Беленюк (греко-римська боротьба).
Підтримати та зустріти спортсменів прийшла і найтитулованіша олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Фехтувальниця розповіла про те, що хоче виставити на аукціон свою переможну шаблю. Цю ідею їй запропонував втілити у життя Сергій Притула, вона ж не думаючи погодилась.
“Це той момент, коли через медіа, через Олімпійські ігри, через наші перемоги ми можемо максимально допомогти нашим Збройним Силам України”, — каже спортсменка.
Після теплої зустрічі олімпійці разом з вболівальниками завершили її гімном України.
Нагадаємо, Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 12 медалей — 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Україна зайняла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024, показавши найкращий результат за останні 12 років.
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