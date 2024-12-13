Про це повідомили в “Укренерго”.
“Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, — зазначили в пресслужбі.
Графіки відключень для побутових споживачів:
- 00:00 – 13:00 – одна черга відключень;
- 13:00 – 17:00 – дві черги відключень;
- 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки діятимуть протягом усього дня.
Енергетики нагадують: час та обсяг відключень можуть змінюватися. Актуальну інформацію шукайте на сайті або офіційних сторінках вашого обленерго.
Також в “Укренерго” закликають громадян не вмикати одночасно кілька потужних приладів після відновлення електропостачання.
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