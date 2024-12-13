Завтра, 14 грудня, в Україні застосовуватимуть графік відключень електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Про це повідомили в “Укренерго”.

“Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, — зазначили в пресслужбі.

Графіки відключень для побутових споживачів:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень;

13:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки діятимуть протягом усього дня.

Енергетики нагадують: час та обсяг відключень можуть змінюватися. Актуальну інформацію шукайте на сайті або офіційних сторінках вашого обленерго.

Також в “Укренерго” закликають громадян не вмикати одночасно кілька потужних приладів після відновлення електропостачання.