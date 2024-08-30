Інформацію про це оприлюднили бійці підрозділу «Khorne Group» 116-ї окремої механізованої бригади, повідомляє компанія “Українська бронетехніка”.

За словами військових, автомобіль пережив вибух ФАБ поруч та ще тиждень виконував завдання. Після цього, внаслідок високоточного влучання «Новатор» було знищено, але військові залишилися живими.

«Некролог техніці. Броньовичок пережив ФАБ поруч, після чого в нас був один поранений, а броньовик ще тиждень, чесно перекошений, виконував свою роботу. Високоточний удар не пережив, і у нас був ще один 300. Але шрами лише прикрасять пики наших бійців. Ми пам’ятатимемо цього колісного бійця, своє завдання він виконав. Загинув гідно, але особовий склад врятував», – написали бійці “Khorne Group”.

