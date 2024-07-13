Про це повідомляє Укренерго.

“Завтра, 14 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 07:00 до 15:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно”, — наголосили в “Укренерго”.

Там також додали, що в інші годин діятимуть три черги одночасно. Водночас в Укренерго попросили заощаджувати електроенергію, коли світло з’явиться.

Як зазначили в компанії раніше, споживання електроенергії в країні – на максимальній позначці для літнього періоду. Причина обмежень – аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів.

Нагадаємо, що у сьогодні обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби.