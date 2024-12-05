Про це повідомили в “Укренерго”.
За попередньою інформацією, графіки відключень визначено наступним чином:
Для населення:
- 06:00 – 07:00 — одна черга відключень;
- 07:00 – 20:00 — дві черги відключень;
- 20:00 – 22:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу:
- 05:00 – 23:00 — застосування графіків обмеження потужності.
В “Укренерго” зазначили, час і обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби. Актуальну інформацію щодо графіків відключень можна знайти на офіційних ресурсах обленерго.
Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію в періоди її наявності.
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