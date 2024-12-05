Через пошкодження енергооб’єктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада, 6 грудня, у пʼятницю, в Україні застосовуватимуть графіки обмеження електропостачання.

Про це повідомили в “Укренерго”.

За попередньою інформацією, графіки відключень визначено наступним чином:

Для населення:

06:00 – 07:00 — одна черга відключень;

— одна черга відключень; 07:00 – 20:00 — дві черги відключень;

— дві черги відключень; 20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

05:00 – 23:00 — застосування графіків обмеження потужності.

В “Укренерго” зазначили, час і обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби. Актуальну інформацію щодо графіків відключень можна знайти на офіційних ресурсах обленерго.

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію в періоди її наявності.