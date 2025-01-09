Останні події в Meta, зокрема зміна політики щодо модерації контенту та визначення того, що є ненависною поведінкою, змусили багатьох користувачів задуматися про те, чи варто залишатися на Facebook. Якщо ви вирішили видалити свій акаунт, розповідаємо як це зробити. Але спершу важливо завантажити всі свої дані.

Про це пише The Verge.

Завантаження архівів

Ваші архіви містять практично всю важливу інформацію, пов’язану з акаунтом, включно з фото, історією чатів, IP-адресами, даними розпізнавання обличчя та інформацією про рекламу, на яку ви клікали.

Натисніть на свій особистий значок у верхньому правому куті.

Перейдіть у Налаштування та конфіденційність > Налаштування.

Натисніть на Центр облікових записів.

Виберіть Ваша інформація та дозволи > Завантаження вашої інформації > Завантажити або перенести інформацію.

Виберіть між завантаженням даних із Facebook або Instagram (або обох).

Оберіть тип інформації для завантаження. Тепер у вас є два варіанти. Ви можете обрати “Доступна інформація”, яка включає всі дані, крім журналів (Meta визначає їх як “додаткову інформацію, яку збирають та зберігають і яка може бути пов’язана з вами”). Або ж ви можете обрати “Окремі типи інформації“, що дозволить вам конкретно вказати, які саме дані завантажити, включно з журналами.

Якщо ви обрали другий варіант, можна вибрати дані, які ви накопичили, наприклад, публікації, список друзів, збережені елементи, колекції тощо. Журнали даних також доступні, але Facebook попереджає, що їх може знадобитися чекати до 15 днів. Натисніть “Вибрати все” для кожної категорії, щоб завантажити всі дані. Коли завершите вибір, натисніть “Далі“.

Виберіть Завантажити на пристрій або Передати в місце призначення. Стандартний розмір файлу становить близько 2,5 ГБ.

Тепер ви зможете вибрати діапазон дат інформації, яку хочете завантажити (або просто завантажити всю), формат (зазвичай HTML або JSON) і якість медіа (низька, середня або висока). Введіть електронну адресу для сповіщення, коли завантаження буде готове.

Нарешті виберіть Створити файли. Ви отримаєте електронний лист, коли ваш файл буде готовий, і він буде доступним протягом кількох днів. Якщо ви чекали деякий час і хочете дізнатися статус свого завантаження (або хочете скасувати його), поверніться на вкладку “Завантажити інформацію“.

Як видалити акаунт

Після завантаження даних можна переходити до видалення акаунта.

Перейдіть до Центру облікових записів > Особиста інформація > Керування обліковим записом > Деактивація або видалення.

Виберіть Деактивація та видалення.

Якщо у вас є акаунти Facebook та Instagram, оберіть, який видалити.

Для тимчасового припинення активності акаунта виберіть Деактивація. Для остаточного видалення оберіть Видалити акаунт і натисніть Продовжити.

Ви отримаєте повідомлення з опціями зберегти публікації або переглянути додатки, у які ви входили через Facebook.

Введіть свій пароль і натисніть Видалити акаунт.

Що важливо знати

Meta зберігає деякі дані, наприклад журнали активності, навіть після видалення акаунта, але вони не асоціюються з особистими ідентифікаторами.

Видалення акаунта можна скасувати, якщо ви увійдете в систему протягом кількох днів після подання запиту.

Якщо ви вирішили повністю відмовитися від сервісів Meta, не забудьте також видалити акаунти в Instagram, WhatsApp та Threads.