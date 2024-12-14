У разі вторгнення Росії в країни НАТО в Європі, вона могла б використовувати кілька фронтів, зокрема Сувальський коридор.

Про це повідомляє Newsweek.

Як зазначає видання, Сувальський коридор може стати першою точкою дотику для будь-якого кроку Кремля щодо НАТО, оскільки він відокремлює російський ексклав Калінінград на Балтійському морі від Білорусі.

Водночас тут розміщені тисячі російських військовослужбовців, сучасні винищувачі та ядерна зброя. Через цей коридор проходять дві автодороги, а саме: національна дорога DK8 (Польща)/автомагістраль A5 (Литва) та національна дорога (DK16/дорога 135 (Литва).

Чутливі до цієї загрози Естонія і Латвія, які межують з Росією, підписали в січні угоду з Литвою про зміцнення сухопутних кордонів з Росією і Білоруссю в рамках Балтійської лінії оборони.

Як показує одна з карт, можливим фронтом може бути північно-східний фланг НАТО, який включає кордон із сусідньою Фінляндією протяжністю 1330 км (830 миль). Північна країна, яка приєдналася до Альянсу у 2023 році, вже звинуватила Москву в розпалюванні кризи мігрантів на своєму кордоні.

Генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт, колишній керівник Багатонаціонального корпусу НАТО на Північному Сході, раніше заявив виданню, що у Москви є “кілька варіантів” перевірити згуртованість військового блоку, включаючи “обмежене захоплення землі”.

“Коли ми думаємо про потенційні майбутні військові конфлікти, країни Балтії виступають як важливий тестовий приклад сили стримування НАТО. В Естонії, Латвії та Литві проживає велика кількість росіян, що зазвичай є важливим мотивуючим фактором для інтервенціонізму Путіна”, — сказав Вільям Мак, професор політології Північного центрального коледжу.