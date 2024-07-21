Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що у вечірні години з 18:00 до 23:00 вимикатимуть одразу три черги користувачів, а з 01:00 до 05:00 ранку діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Нагадаємо, за словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, станом на 21 липня ситуація зі світлом в Україні покращується внаслідок того, що протягом останніх днів спадає спека. Водночас заступник міністра енергетики попереджає про ризики нових обстрілів Росії об’єктів цивільної енергетичної інфраструктури.