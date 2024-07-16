Про це повідомила пресслужба Укренерго.
“Завтра, 17 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби. З 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень”, – ідеться у повідомленні.
З 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги.
З 17:00 до 22:00, коли споживання електроенергії досягає піка, енергетики застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
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