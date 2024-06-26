Альтернативні джерела енергії дають змогу не залежати від зовнішніх чинників – наприклад, відключень світла. Також вони допомагають під час довгих поїздок і туристичних подорожей. В інтернет-магазині One-Click є великий асортимент товарів для облаштування житла.

Основні категорії товарів для автономності

Створення власної системи енергозабезпечення потребує деяких вкладень. Щоб почуватися комфортно за будь-яких обставин, вам знадобляться:

повербанки – пристрої, які зазвичай використовують для зарядки мобільних пристроїв або підключення дрібної домашньої техніки (інтернет-роутера, лампи);

зарядні станції – здатні живити більш енергоємне обладнання (наприклад, телевізор або холодильник);

генератори – працюють на паливі (бензині, дизелі), можуть самостійно виробляти електрику;

акумулятори та батарейки – змінні пристрої, які містять певний заряд енергії;

сонячні панелі – один із найбільш екологічних варіантів, виробляють “зелену” електрику, яка не шкодить природі;

джерела безперебійного живлення – обладнання, що допомагає захистити техніку від різких перепадів напруги.

Додатково можна купити аксесуари для зарядних станцій, перетворювачі (інвертори), зарядні пристрої.

Додаткові товари для комфортного побуту

Крім обладнання, здатного виробляти або накопичувати енергію, знадобляться ліхтарі. У каталозі магазина One-Click є кемпінгові, ручні, налобні, сигнальні моделі, а також динамо-ліхтарі – практично вічні пристрої.

Спростити життя допомагають термоси і термочашки. Це посуд, який добре зберігає температуру. Наприклад, ви можете закип’ятити потрібну кількість води з вечора, а вранці мати запас ще гарячої рідини для приготування їжі або гігієнічних процедур.

Холодильник на деякий час можна замінити термосумкою, а електроплиту – газовим пальником із балонами. Завдяки цьому відсутність електрики не ставитиме життя на “паузу” і ви зможете займатися звичними справами без прив’язки до зовнішніх обставин.