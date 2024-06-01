Згідно з новим законом про мобілізацію відстрочка від залучення до лав армії залишається доступною для певних категорій громадян. До списку, зокрема, потрапили здобувачі освіти.

Про це пише Херсонський ТЦК та СП на сторінці у Facebook.

Зазначається, що заява має бути подана за формою, визначеною у додатку до Порядку, затвердженого постановою 560. Також до неї додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або засвідчені копії.

Також комісія зобовʼязана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом 7 днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. У разі відмови у наданні відстрочки повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою.

Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку. В ТЦК нагадують, що до ухвалення комісією рішення військовозобовʼязаний не підлягає призову.