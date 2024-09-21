Після задимлення, спричиненого пожежами, якість повітря у столиці станом на 21 вересня повернулася до норми.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

“За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря, — йдеться в дописі на сайті відомства.



Як вказано, аналіз показав, що подібні ситуації трапляються майже щороку навесні та восени, коли через посухи та необережне поводження з вогнем збільшується кількість пожеж. Це призводить до задимлення, якому додатково сприяють сезонні коливання температур та слабкий вітер.

“Попередні рекомендації щодо обмеження часу перебування на вулиці не є обов’язковими, але радимо звертати увагу на своє самопочуття. У разі змін у стані якості повітря Міндовкілля надасть додаткову інформацію, “ — додали в Міндовкіллі.