Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
“За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря, — йдеться в дописі на сайті відомства.
Як вказано, аналіз показав, що подібні ситуації трапляються майже щороку навесні та восени, коли через посухи та необережне поводження з вогнем збільшується кількість пожеж. Це призводить до задимлення, якому додатково сприяють сезонні коливання температур та слабкий вітер.
“Попередні рекомендації щодо обмеження часу перебування на вулиці не є обов’язковими, але радимо звертати увагу на своє самопочуття. У разі змін у стані якості повітря Міндовкілля надасть додаткову інформацію, “ — додали в Міндовкіллі.
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