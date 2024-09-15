Забруднення, яке рухається Десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води на Чернігівщині.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

За офіційними даними, на річці Десна, у межах Київської області, не виявлено перевищень рівня пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук та важких металів. Рівень розчиненого кисню відповідає нормі, хоча спостерігається потемніння води. Також не зафіксовано перевищень за вмістом азоту амонійного, нітритів і хлоридів. Загибелі риби не виявлено, і ризиків для забору води немає.

У міністерстві зазначили, що концентрація забруднення, яке рухається Десною, значно знизилася порівняно з початковими показниками на річці Сейм та у водозаборах Чернігівщини.

Київводоканал та Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України підтвердили, що у пробах питної води, відібраних 15 вересня, перевищень не виявлено. Очисні споруди Київводоканалу готові впоратися з можливим забрудненням, якщо воно досягне водозаборів.

Також повідомляється про покращення якості води в річці Сейм на Чернігівщині. Раніше заступник голови Держводагентства Ігор Гопчак запевнив, що мешканцям Києва немає причин для занепокоєння через забруднення Десни.