Президент Володимир Зеленський, коментуючи зростання мобілізації в Україні та реакцію, суспільства заявив, що якщо українці хочуть зберегти державу, то треба її відстояти.

Про це він заявив під час пресконференції із Олафом Шольцом.

“Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас триває через стан війни з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти державу, то треба її відстояти”, – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, для європейських країн важливо, щоб проросійські і російські гасла не лунали і не набирали обертів у демократичній Європі.

Президент зазначив, що сам факт проведення Конференції з відновлення України в Берліні уже є успіхом, адже Росія наразі намагається зірвати проведення саміту миру у Швейцарії. Країна-агресор намагається зібрати країни і провести власний захід щодо війни в Україні.