Про це він заявив під час пресконференції із Олафом Шольцом.
“Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас триває через стан війни з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти державу, то треба її відстояти”, – йдеться у повідомленні.
За словами Зеленського, для європейських країн важливо, щоб проросійські і російські гасла не лунали і не набирали обертів у демократичній Європі.
Президент зазначив, що сам факт проведення Конференції з відновлення України в Берліні уже є успіхом, адже Росія наразі намагається зірвати проведення саміту миру у Швейцарії. Країна-агресор намагається зібрати країни і провести власний захід щодо війни в Україні.
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