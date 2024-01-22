«Економічна підтримка України з боку США – це мультиплікатор сили. Наша підтримка української програми Міжнародного валютного фонду генерує додаткову підтримку з боку донорів у всьому світі. Наш запит до Конгресу на 11,8 млрд доларів допоможе залучити майже втричі більше коштів від інших донорів», – написала Пріцкер у колонці для видання The Hill.

Пліцкер також зазначила, підтримка української економіки з боку США не менш важлива, ніж допомога у сфері безпеки, оскільки від її стійкості залежить результат бойових дій.