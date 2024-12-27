Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може припинити постачання електроенергії в Україну, якщо Київ зупинить транзит російського газу через свою територію до Центральної Європи.

Про це пише Bloomberg.

Він зазначив, що після 1 січня 2025 року Словаччина оцінюватиме ситуацію та можливі “взаємні заходи” щодо України. Транзит російського газу через Україну припиняється в кінці цього року через закінчення поточної угоди, і якщо альтернативи не буде знайдено, Словаччина готова діяти відповідно.

“У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі”, — сказав Фіцо.

Фіцо пояснив, що припинення транзиту російського газу через Україну матиме серйозний економічний вплив на Європейський Союз, який може понести додаткові витрати в розмірі 120 мільярдів євро (125 мільярдів доларів) протягом наступних двох років.

За його словами, зупинка газопостачання через Україну — це не лише політичний жест, а й важливий економічний фактор, за який платитиме Європа.

Водночас прем’єр Словаччини висловив сподівання, що альтернативні рішення для забезпечення транзиту газу можна знайти без необхідності прямого контакту між Росією та Україною.