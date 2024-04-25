Народний депутат Мар’яна Безугла закликала українців за кордоном або виконувати свій обов’язок, або відмовлятися від громадянства.

Про це Мар’яна Безугла заявила в ефірі на Youtube-каналі Наталії Мосейчук.

“Якщо ви не бачите себе українцями – то здавайте паспорт і йдіть звідти. Залишайтеся в іншій країні”, – висловила думку нардеп.

Вона також навела дані опитування зі своїх соцмереж. За словами Безуглої, 70% опитаних відповіли, що готові відмовитися від громадянства в обмін на те, що не будуть мобілізовані.

Військовий експерт Олександр Мусієнко у відповідь наголосив, що такі дискусії під час війни є дуже небезпечними.

“Потрібно знайти таку формулу, яка дуже складна. І правильної відповіді, як її знайти – немає. Щоб, з одного боку, людей мотивувати повернутися, а з іншого – не змусити їх бігти здавати паспорти”, – зазначив Мусієнко.

Експерт також акцентував, що розподіл українців на категорії тих, хто “молодець” і тих, хто “не молодець”, лише послаблює Україну.

“Їм не продовжили паспорти, от бачите які вони “нєгідники”. Вони виїхали, вони зараз не тут, не страждають зараз зі мною. І, в принципі, вони нам не потрібні. Бо ми так дійдемо, що залишаться одна категорія, оці молодці, ці герої. А ці всі були погані. І цього не можна допустити”, – сказав Олександр Мусієнко.

Своєю чергою Мар’яна Безугла пояснила, що ніхто зараз не змушує українців повертатися з-за кордону. Вона додала, що все, з приводу чого наразі звертаються до українських чоловіків за кордоном, це оновлення даних.

Нагадаємо, що 23 квітня ДП “Документ” припинило видачу документів за кордоном “з технічних причин”. 24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Їх можна отримати тільки в Україні.