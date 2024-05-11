Поляки стурбовані можливістю відправки українських чоловіків призовного віку назад в Україну. Причиною таких роздумів є факт, що майже 400 тисяч чоловіків-українців втратять роботу або переїдуть в іншу країну, що спричинить економічну кризу в Польщі.

Про це повідомляє Forbes.

Після оголошення Києвом нового закону про мобілізацію, який має набути чинності 18 травня, Польща пообіцяла допомогти Україні в репатріації чоловіків, які підлягають призову. Окрім етичних міркувань, цей крок може мати значний негативний вплив на польську економіку, оскільки тисячі громадян України, які проживають у країні, можуть бути змушені залишити роботу та піти в армію.

Крім того, зростає побоювання, що значна кількість із них намагатиметься залишити Польщу, щоб уникнути призову. З понад мільйона українців, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, 371 тисяч – це чоловіки призовного віку, які за законом можуть підлягати обов’язковій військовій службі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Варшава готова допомогти українській владі повернути чоловіків, додавши, що говорячи про механізми, які може використовувати Польща, «можливо все».

Київ призупинив консульське обслуговування чоловіків віком від 18 до 60 років, які проживають за межами України. Ті, хто бажає продовжити свій паспорт або отримати інші офіційні документи, повинні з’являтися до призовних пунктів для оновлення особистих даних дистанційно або особисто.

Більшість українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, отримали тимчасовий захист, що дозволяє їм працювати та отримувати доступ до державних послуг навіть без дійсних документів, які посвідчують особу. Однак це положення закінчується 30 червня, і не ясно, чи буде його продовжено.