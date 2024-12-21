Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із вимогою суттєвого збільшення оборонного бюджету країни. Він заявив, що з 2028 року для відповідності новим викликам безпеки Німеччині необхідно виділяти щорічно щонайменше 80-90 мільярдів євро на оборону.

Про це повідомляє Spiegel.

“Ми потребуємо оборонного бюджету обсягом щонайменше 80-90 мільярдів євро на рік, щоб відповідати вимогам, які виникли через загострення ситуації з безпекою. Якщо Путін нападе, ми повинні бути готові до війни”, – наголосив міністр.

Пісторіус також запропонував переглянути політику фінансових обмежень і висловився за реформу «боргового гальма», зазначивши, що його жорстке дотримання може призвести до ослаблення здатності держави діяти, а також створити ризики для соціальної стабільності. За його словами, «фінансування оборонних витрат лише з основного бюджету загрожує соціальній безпеці й дає простір для посилення екстремістських партій».

При цьому міністр виступив проти створення нового спеціального фонду для Бундесверу, оскільки такі кошти забезпечують лише закупівлю матеріалів, але не враховують витрати на експлуатацію, ремонт та додатковий персонал.

Ситуацію ускладнює те, що НАТО розглядає можливість значного підвищення фінансових зобов’язань. За словами Пісторіуса, обговорюється збільшення оборонного бюджету країн-членів Альянсу до 5% ВВП, що потребує складних фінансових рішень.

Міністр також зазначив можливість участі Німеччини в миротворчих місіях в Україні у разі припинення війни.

“Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі та найбільша економіка регіону, не зможе залишитися осторонь, якщо миротворчі війська забезпечуватимуть дотримання перемир’я в Україні”, – підкреслив Пісторіус.

Водночас міністр наголосив, що участь німецьких військових можлива лише після завершення війни та за наявності чітких домовленостей. На даний момент, за його словами, Росія не демонструє готовності до переговорів і прагне лише диктату. Україні потрібен мир, заснований на свободі, і жодних домовленостей, які ігнорували б її інтереси, бути не може.