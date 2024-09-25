Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на Заході повинні враховувати небезпеку можливого російського нападу на атомні електростанції в Україні. Він вважає, що якщо таке станеться, потрібно буде негайно втрутитися.

Про це пише PAP.

«Є загроза атаки на електростанції, що залишилися — Рівненську чи Хмельницьку — і ми мусимо це враховувати. Якщо будуть атаки, ми повинні негайно втрутитися», — заявив він.

Так Дуда прокоментував заяву президента Володимира Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН. Напередодні глава держави казав, що Україна має докази, що Росія готова атакувати три українські атомні електростанції.

Українська розвідка дізналася про плани Росії атакувати об’єкти української ядерної енергетики напередодні зими. Під ударом можуть опинитися об’єкти, критичні для безпечної роботи атомної енергетики. Україна попередила про ризик ядерного інциденту й передала інформацію партнерам і МАГАТЕ.

Згодом президент Володимир Зеленський звинуватив Росію у використанні китайських супутників для фотографування українських атомних електростанцій, можливо, для підготовки ударів по них.