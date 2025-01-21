Президент України Володимир Зеленський попередив, що у разі завершення поточної війни без надійних гарантій безпеки для України, новий напад Росії стане значно небезпечнішим та становитиме серйозну загрозу не лише для України, але й для інших країн, які колись були у радянській "сфері впливу".

Про це Зеленський заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

“Що може робити Путін, якщо не буде чітких гарантій безпеки?.. Якщо він повернеться – він точно повернеться з армією в 10 разів більшою, ніж те угруповання на початку 2022 року. Воно вже майже в чотири рази більше. І коли він повернеться з цим угрупованням – для чого він повернеться? Для повної окупації всіх країн, які колись були республіками в Радянському Союзі – це №1”, – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що наразі чисельність російського угруповання військ, яке воює проти України, складає 608 тисяч осіб, що приблизно утричі більше, ніж у перші дні повномасштабного вторгнення. Крім того, Росія повністю запустила свій військово-промисловий комплекс, нарощуючи виробництво озброєнь.

Президент також попередив про можливу агресію Росії проти держав-членів ЄС і НАТО з метою шантажу.

“Він буде робити так, як робив з нашим Кримом – він буде заходити в інші країни ЄС і НАТО, щоб там стояти хоч трішечки, щоб робити ті чи інші вимагання – ті чи інші ультиматуми іншим країнам. Хтось повинен буде вийти з НАТО – наші балтійські друзі, Фінляндія, Швеція. Він буде нас всіх повертати до свого світу, який живе у нього в голові.”

Ці заяви Зеленського є нагадуванням європейським союзникам про необхідність посилювати обороноздатність України та об’єднувати зусилля задля стримування російської агресії.