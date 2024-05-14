Колишній радник міністра внутрішніх справ України та військовий Віктор Андрусів прирівняв ухилянтів, які покинули Україну, до етнічної групи ромів, висловлюючи свою думку з приводу мобілізації в Україні.

Про це Віктор Андрусів сказав в інтервʼю Смірнова Ростислава на Youtube.

Андрусів заявив, що військовозобов’язані чоловіки, які незаконно покинули Україну, не мають права називатись українцями. За його словами, такі люди не матимуть щастя за кордоном.

Ексрадник глави МВС некоректно сказав расистський вислів щодо представників ромської спільноти, прирівнюючи з ними ухилянтів:

“Якщо ти ухилянт, ти свідомо втік, то ти не маєш права говорити, що ти українець. Ти ц*ган. Ти обрав ц*ганське життя”, – заявив ексрадник.

Він також додав, що ухилянти за кордоном можуть розраховувати лише на “чорну” роботу та життя у контейнерах:

“Коли хтось починає думати. що ухилянти втекли за кордон і вони щасливі. Щасливі в чому? В тому, що будуть жити в контейнерах все життя, будуть працювати тільки на чорних роботах, бо мови вони не знають, кваліфікацію їхню не визнають. Це люди, які, рятуючи своє життя, прирікають себе на безчестя”.

Нагадаємо, що Віктор Андрусів до 2022 року був радником голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу Президента, а також виконавчим директором Українського інституту майбутнього.