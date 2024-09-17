Про це пише The Telegraph.
За її словами, все, що її країна робить для підтримки України, означає і сприяння стабілізації для Молдови. Сьогодні міністерка перебуває в цій країні з візитом.
“Це очевидно, що найбільше занепокоєння людей тут: якщо Україна паде, наступною країною на черзі буде Молдова”, — сказала Бербок.
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