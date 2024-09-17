Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що після України Росія могла б напасти на Молдову.

Про це пише The Telegraph.

За її словами, все, що її країна робить для підтримки України, означає і сприяння стабілізації для Молдови. Сьогодні міністерка перебуває в цій країні з візитом.

“Це очевидно, що найбільше занепокоєння людей тут: якщо Україна паде, наступною країною на черзі буде Молдова”, — сказала Бербок.