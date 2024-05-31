Ізраїль згоден на перемир'я в Газі тільки після звільнення всіх заручників.

Про це пише Reuters.

Про можливе перемирʼя відомо зі слів високопоставленого джерела в органах безпеки Ізраїлю.

“Перемир’я або будь-якого іншого припинення вогню у Газі не буде, якщо воно не увійде до угоди про звільнення заручників”, – йдеться в повідомленні.

Було наголошено, що будь-яке припинення вогню може відбутися лише в рамках такої угоди.

Якщо Ізраїль припинить воєнні дії в Газі, ХАМАС висловив готовність провести перемовини щодо обміну ізраїльських заручників на палестинських в’язнів.

Нагадаємо, що сьогодні в п’ятницю ізраїльські війська вийшли з міста Джабалія на півночі Гази після 20-денного наступу, завершивши операцію з очищення бойовиків ХАМАС.

ЦАХАЛ заявив, що ХАМАС перетворив цивільний район на укріплений бойовий комплекс, обстрілював війська з укриттів і шкіл, а також побудував підпільну терористичну мережу в цивільних будівлях.

Під час операції в Джабалії було ліквідовано “сотні терористів” і знищено 12 км тунелів. За оцінками ЦАХАЛу, під час боїв у Джабалії було вбито близько 500-600 терористів. Військові назвали ці бої одними з найінтенсивніших за час війни.