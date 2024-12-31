Росія та Україна укладуть мирну угоду, економічна політика новообраного президента США Дональда Трампа може спричинити посилення інфляційного тиску, а вартість біткоїна підніметься до $200,000.

Такий прогноз опублікувало видання Financial Times.

Мирна угода між Україною та Росією

У 2025 році Україна та Росія можуть укласти мирний договір, який передбачатиме фактичну втрату Україною контролю над окупованими територіями.

Згідно з прогнозом, президент Володимир Зеленський погодиться на фактичний, але не юридичний контроль Росії над нині окупованими територіями. Угода також може включати гарантії безпеки для України, підтримані Європою та США.

Водночас вступ України до НАТО не буде остаточно скасований, але перспектива членства залишатиметься “замороженою”.

“Президенту США доведеться погрожувати жорсткішими санкціями і посилити американську підтримку Києва, щоб переконати Москву серйозно зайнятися переговорами. Союзники США переконають Трампа не знімати членство України в НАТО з порядку денного, принаймні на початковому етапі. Володимир Зеленський погодиться на фактичний, але не юридичний контроль Росії над територією, яку вона зараз займає, з деякими обмінами земель в обмін на європейські гарантії безпеки за підтримки США, у той час, як вступ України до НАТО зрештою буде заморожено“, – пише видання.

Також видання припускає, що Трамп, у разі відмови Росії від запропонованих умов, може посилити постачання зброї Україні, аби змусити Москву піти на поступки.

Повномасштабна тарифна війна Трампа

Дональд Трамп, ймовірно, розпочне масштабну тарифну війну, запровадивши 10% мита на щонайменше половину імпорту до США, включно з товарами з Китаю.

Лідери Мексики та Канади можуть запобігти 25% митам завдяки жорсткій імміграційній політиці.

Вартість біткоїна

Вартість біткоїна може сягнути $200,000 завдяки лояльності адміністрації Трампа до криптовалют.

Президентство Макрона

Еммануель Макрон залишатиметься президентом Франції, хоча його позиції ослаблені. У нього немає парламентської більшості, а опоненти закликають до відставки.

Лідерство великих техномпаній

Великі технокомпанії, такі як Alphabet, Apple і Tesla, збережуть свої лідерські позиції, але їхній ріст буде обмежений. Основними причинами стануть надмірні капітальні інвестиції та можливе розчарування в розвитку штучного інтелекту.

Китайський експорт

Експортні ціни Китаю знизяться, оскільки китайські компанії посилять конкуренцію, що матиме значний вплив на глобальні ринки.

Дружба Маска та Трампа

Видання прогнозує, що Дональд Трамп та Ілон Маск не посваряться. Маск залишиться на боці Дональда Трампа, оскільки це принесе вигоду його компаніям.

Економіка Німеччини

Німеччина послабить свої “боргові гальма” через високі витрати на оборону та економічну стагнацію, що змусить уряд переглянути політику.

Ринок облігацій

Ринок облігацій не зазнає краху, хоча ризики залишаються, проте США зможуть уникнути фінансового колапсу.

Викиди вуглецю

Викиди вуглецю в Китаї не знизяться. Попри розвиток відновлюваної енергетики, економічне стимулювання призведе до зростання попиту на енергію.

Удар по Ірану

США та Ізраїль не завдадуть ударів по ядерних об’єктах Ірану, хоча є ймовірність, що це станеться.

Електроавто

Частка електромобілів у глобальних продажах авто не перевищить 25%, прогнозується 22% через уповільнення попиту поза межами Китаю.

Війна в Судані

Війна в Судані триватиме, оскільки конфлікт залишається неконтрольованим через участь зовнішніх сил та вигоду для багатьох гравців.