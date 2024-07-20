Заходи обмеження споживання електроенергії у неділю, 21 липня, будуть діяти протягом всієї доби.

Про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Фейсбуці.

Як зауважили в Укренерго, з 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень.

В інші години доби буде застосована одна черга відключень.

Раніше Укренерго пояснювало, що черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Всього у кожній області по 6 черг. Під час дефіциту електрики застосовують відключення, аби подолати цей дефіцит. А скільки саме черг застосовувати одночасно в усіх регіонах, визначає щодоби Укренерго.

“Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень”, — йдеться у роз’ясненні.