Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Це пов’язано з традиційним зниженням споживання електрики у вихідний день.
Якщо ситуація зміниться, компанія обіцяє повідомити про це.
У ніч проти 22 червня Росія здійснила чергову, уже восьму масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру України. Основною ціллю були об’єкти оператора системи передачі на півдні та на заході України.
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