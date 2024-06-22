У неділю, 23 червня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла ввечері, з 19:00 до 23:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Це пов’язано з традиційним зниженням споживання електрики у вихідний день.

Якщо ситуація зміниться, компанія обіцяє повідомити про це.

У ніч проти 22 червня Росія здійснила чергову, уже восьму масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру України. Основною ціллю були об’єкти оператора системи передачі на півдні та на заході України.