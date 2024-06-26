Завтра, 27 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00 по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні “Укренерго”.

Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії “Центренерго” та гідроелектростанції “Укргідроенерго”.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК “Укренерго” з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.