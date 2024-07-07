За даними “Укренерго” з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири.
В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.
Водночас в ДТЕК повідомили, що в Києві, а також в Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби.
“Споживання зростає через спеку”, – пояснили в “Укренерго”.
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