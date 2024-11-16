Японія виділила Україні три мільярди доларів в межах ініціативи G7 щодо кредиту на 50 мільярдів доларів. Ця сума погашатиметься із доходів від заморожених російських активів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Глава держави наголосив на важливості першого візит японського дипломата в Україну одразу після призначення нового уряду в країні.

“Зустрівся з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю. Важливо, що перший його візит в іншу країну одразу після призначення нового уряду – візит в Україну”, – сказав Зеленський.

Він подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за значну фінансову та гуманітарну допомогу з боку Японії, зокрема за ухвалення нового пакета допомоги нашому енергосектору.

“Дякую за виділення трьох мільярдів доларів у межах рішення “Великої сімки” щодо кредиту на 50 мільярдів доларів, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів”, – сказав глава держави.