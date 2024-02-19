Про це заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава в коментарі NHK напередодні конференції з відновлення України, запланованої на 19 лютого в Токіо.

Камікава зазначила, що підтримка України охоплюватиме різні сектори та наголосила на включенні до цих планів концепції “Жінки, мир і безпека” (WPS). Ця концепція передбачає активну участь жінок у запобіганні конфліктам і в зусиллях з розбудови миру.

Крім того, Камікава розповіла, що Токіо опрацьовує питання дозволу ділових візитів до України. За її словами, представники бізнесу скаржаться на японські обмеження на подорожі, що наразі поширюються на всю територію України. Зокрема деякі компанії не наважують запускати бізнес, не відвідавши країну.