Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Цю підтримку здійснено в рамках програми екстреного відновлення, що реалізується спільно з японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та українським урядом.

Комунальні служби Харкова, Дніпра, Херсона та Миколаєва отримали цю техніку для покращення інфраструктурних послуг у сферах транспорту, водопостачання та управління відходами, зокрема для усунення наслідків руйнувань.

Також комунальні підприємства отримають значну кількість генераторів, труб та іншого критично важливого обладнання, необхідного для відновлення базових послуг.