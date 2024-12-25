Японський уряд вирішив передати Україні ще 3 мільярди доларів, отриманих від заморожених російських активів.

Про це повідомив президент України після телефонної розмови із прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

“Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще 3 млрд дол., забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів”, — написав Зеленський.

За його словами, вони вже домовилися зустрітись для продовження діалогу.

Він висловив подяку японському народу за значну гуманітарну та фінансову допомогу в розмірі 12 млрд доларів, яка дозволяє врятувати тисячі життів.

Також Зеленський проінформував прем’єра Ішібу про масований ракетний обстріл Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на Різдво та висловив вдячність за готовність Японії сприяти досягненню справедливого і тривалого миру в найкоротші терміни.