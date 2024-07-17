Про це Kyodo повідомили дипломатичні джерела.

Ця сума є частиною підтримки, яку Україні нададуть країни “Великої сімки” з використанням відсотків від заморожених суверенних активів Росії.

За словами джерел, очікується, що США і Європейський союз виділять по 20 млрд доларів, а Японія, Велика Британія і Канада розділять 10 млрд доларів, що залишилися. G7 має намір розпочати проєкт до кінця цього року.