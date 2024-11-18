Про це повідомляє японський суспільний мовник NHK.
За інформацією видання, уряд Японії розглядає можливість посилення санкцій проти Росії та Північної Кореї через участь північнокорейських солдатів у війні в Україні на боці Москви.
Зазначається, що міністр закордонних справ Японії, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, виразив серйозне занепокоєння через участь північнокорейських військових у бойових діях на стороні Росії.
“Щодо ситуації в Україні міністр закордонних справ Такеші Івая зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським 16 числа, і заявив, що ситуація викликає серйозне занепокоєння, оскільки північнокорейські солдати беруть участь у боях з російськими військовими”, – йдеться в публікації.
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