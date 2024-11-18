Уряд Японії може посилити санкції проти Росії та Північної Кореї у відповідь на збільшення військової співпраці між цими країнами.

Про це повідомляє японський суспільний мовник NHK.

За інформацією видання, уряд Японії розглядає можливість посилення санкцій проти Росії та Північної Кореї через участь північнокорейських солдатів у війні в Україні на боці Москви.

Зазначається, що міністр закордонних справ Японії, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, виразив серйозне занепокоєння через участь північнокорейських військових у бойових діях на стороні Росії.