Про це повідомляє японський суспільний мовник NHK. 

За інформацією видання, уряд Японії розглядає можливість посилення санкцій проти Росії та Північної Кореї через участь північнокорейських солдатів у війні в Україні на боці Москви.

Зазначається, що міністр закордонних справ Японії, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, виразив серйозне занепокоєння через участь північнокорейських військових у бойових діях на стороні Росії.

“Щодо ситуації в Україні міністр закордонних справ Такеші Івая зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським 16 числа, і заявив, що ситуація викликає серйозне занепокоєння, оскільки північнокорейські солдати беруть участь у боях з російськими військовими”, – йдеться в публікації.