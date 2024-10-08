Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки України.

Кредитна лінія була розроблена для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР. Кошти спрямують на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України.

Гроші планують направити на такі сектори економіки України: сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика.

“Це дозволить забезпечити сталий економічний ріст навіть у складних умовах. До 75 мільйонів доларів буде спрямовано на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря”, — вказано в повідомленні міністерства.