Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки України.
Кредитна лінія була розроблена для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР. Кошти спрямують на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України.
Гроші планують направити на такі сектори економіки України: сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика.
“Це дозволить забезпечити сталий економічний ріст навіть у складних умовах. До 75 мільйонів доларів буде спрямовано на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря”, — вказано в повідомленні міністерства.
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