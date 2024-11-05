Вчені з Кіотського університету та компанія Sumitomo Forestry запускають інноваційний супутник LignoSat, щоб довести можливість використання деревини у космосі.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на орбіту вирушив перший у світі дерев’яний супутник, розроблений японськими дослідниками. Вони прагнуть протестувати придатність деревини як матеріалу для місій на Місяць та Марс.

Інноваційний супутник LignoSat, створений спільно Кіотським університетом і будівельною компанією Sumitomo Forestry, був запущений до Міжнародної космічної станції на ракеті SpaceX. Після доставки на МКС, супутник буде випущений на орбіту приблизно на висоті 400 км над Землею.

Розміром з долоню, супутник отримав назву LignoSat від латинського слова “дерево” і має на меті продемонструвати потенціал цього відновлюваного матеріалу для створення конструкцій, придатних для життя в космосі.

Таке нововведення дозволяє припустити, що з використанням деревини, яка є відновлюваною, людство зможе створювати житлові та робочі простори в космосі на тривалий час.

“Маючи можливість створювати матеріал самостійно, ми зможемо будувати будинки, жити та працювати в космосі без обмежень”, – зазначив Такaо Дої.

Команда професора Дої розробила цей супутник у межах 50-річного проєкту, спрямованого на висаджування дерев та будівництво дерев’яних будинків на Місяці й Марсі.

Науковці вирішили створити супутник із деревини, сертифікований NASA, щоб продемонструвати, що цей матеріал може витримати умови космосу.

Науковець Кіотського університету, професор лісових наук Коджі Мурата, зазначив, що деревина може слугувати матеріалом для космічних конструкцій, так само як це було з літаками на початку XX століття.

Крім того, він додав, що деревина є більш довговічною в космосі, ніж на Землі, оскільки там немає вологи чи кисню, що могли б спричинити гниття чи займання матеріалу.